«Сочно»: Стеша Маликова на редком фото в бикини показала свою естественную красоту

Многие звезды сейчас продолжают активно отдыхать. И семья Маликовых не исключение. Музыкант вывез жену и детей – 21-летнюю Стефанию и 3-летнего Марка – в Италию, и каждый день старшая наследница исполнителя делится летними снимками в микроблоге.

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Стеша Маликова практически не фотографируется в купальнике. в основном у нее кадры в стильных и модных нарядных платьях, которые, к слову, девушка производит сама. Но накануне дочка Маликова сделала исключение и показалась подписчикам в бело-зеленом бикини. Она позировала так, чтобы спрятаться за арбузом, который оказался в кадре на первом плане.

«Красотка, без макияжа еще красивее», «Красавица», «Самая летняя и вкусная фотография», «Сочно», «Милашка с вкусняшкой. Девочка с персиками уже не актуальна. «Стеша с арбузом» — кто нарисует?», «Стеша и Арбуз», — пишут в комментариях.

К слову, Стефания в этом году окончила МГИМО. По слухам, девушка встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым – их вместе видели в отпуске на Алтае. Молодые люди никак не комментируют свои отношения.

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