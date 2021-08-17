«Люди не очень понимают, что произошло»: Пьеха сообщил о монтаже записи, где бьют его сына

«На детей нельзя нападать. Это психологическая травма, которая подрывает у человека доверие к людям. Я хочу, чтобы по закону ситуация разрешилась. Правда, закон у нас не совершенен.

В Исландии, к примеру, если взрослый просто накричит на ребенка, то его будут судить. У нас человек должен получит сильную травму. Только тогда наступает уголовная ответственность. А если унижают, то только штраф будет у нас в стране».