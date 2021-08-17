«Люди не очень понимают, что произошло»: Пьеха сообщил о монтаже записи, где бьют его сына

Певец Стас Пьеха в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что госпожа Безбородова, избившая его семилетнего сына Петю, пытается выйти сухой из воды и не нести ответственность за свой поступок.
«На детей нельзя нападать. Это психологическая травма, которая подрывает у человека доверие к людям. Я хочу, чтобы по закону ситуация разрешилась. Правда, закон у нас не совершенен.
В Исландии, к примеру, если взрослый просто накричит на ребенка, то его будут судить. У нас человек должен получит сильную травму. Только тогда наступает уголовная ответственность. А если унижают, то только штраф будет у нас в стране».
Как отметил Пьеха, его сын Петя продолжает проходить обследования.
«Его лето испортили. Сейчас его таскают по разным обследованиям. Психолог сказал, что ребенок имеет творческое мышление. Это, безусловно, радует. С мамой и бабушкой тоже, кстати, работает психолог. Они тоже пострадали.
Госпожа Безбородова сделала монтаж записи, якобы не было избиения. Просто на кадрах записи она говорит мальчику, зачем он испортил бассейн. Люди не очень понимают, что произошло. Либо имеют ресурс и блат, что их отмажут на пустом месте без каких-либо аргументов в их пользу», — заявил Пьеха.
Напомним, что на семилетнего Петю Пьеху напала жены футбольного судьи. Она избила мальчика, из-за чего ему потребовалась психологическая помощь.