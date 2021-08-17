«Светлые слова для нашего мальчика»: Авербух показал, как его поздравили с рождением сына

14 августа в семье фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой случилось долгожданное событие – на свет появился их наследник, которого отец уже окрестил богатырем за вес в 3800 гр. Практически сразу после «прилета аиста» спортсмен вынужден был оставить жену и новорожденного малыша, чтобы продолжить гастроли.

По приезде в Нижний Новгород Илья Авербух практически сразу же искупался в поздравлениях и пожеланиях. Трогательное видео, на котором балетная труппа поздравляет звездных родителей и малыша, он показал у себя в микроблоге.

«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье!

Спасибо вам за добро!», — подписал пост Авербух.

Напомним, что отношения с Арзамасовой Авербух тщательно скрывал. Лишь в конце прошлого года стало известно, что у них грядет свадьба. В декабре они стали мужем и женой, а спустя почти девять месяцев с торжества – уже родителями. Для продюсера ледовых шоу это второй ребенок, первенцу от Ирины Лобачевой Мартину уже 17 лет.

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