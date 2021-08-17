Стройная и изящная: звезда Comedy Club Марина Кравец в черном платье-майке показала точеную фигуру

37-летняя юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец этим летом отдохнула с мужем и годовалой дочкой в Турции. По возвращении из отпуска красотка сразу же отправилась в другое путешествие – сначала в хорватский Сплит, а затем в турецкий Стамбул.

Компанию Кравец составили коллеги по Comedy Club. Вместе они много гуляли, знакомились с достопримечательностями и много фотографировались.

Для прогулки по древнейшему хорватскому городу Сплиту Марина Кравец облачилась в черное платье-майку на пуговицах, подчеркнувшее точеную фигурку звезды – она заметно постройнела за последнее время. Это заметили многие подписчики и в комментариях одарили красотку комплиментами.

«Красивая», «Мариночка, ты как всегда красавица!», «Очаровательная, как всегда», «Шикарно выглядишь», «Как статуэточка!», «Ох, когда то я тоже такая была», «Очаровашка», «Хорватии и не снилась такая красота», — пишут люди.

Напомним, что единственная в шоу Comedy Club актриса-женщина Марина Кравец в прошлом году впервые стала мамой. Причем, свою беременность девушка тщательно скрывала. У нее родилась дочка, которую она назвала Вероникой.

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