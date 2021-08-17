После драки: Екатерина Климова с расцарапанным лицом и разбитыми коленками сплясала на пеньке

Красотка задействована в новом проекте, кадрами с которого делится с поклонниками.

Популярная звезда театра и кино Екатерина Климова в своем микроблоге в Instagram регулярно публикует кадры с закулисья съемок. Сейчас актриса сериала «По законам военного времени» задействована в новом проекте «Вкус мести», ради которого перевоплотилась в блондинку. И время от времени в ее микроблоге появляются эпизоды, в которых красотку-брюнетку едва можно узнать.

В этот раз Климова в белом парике снималась в деревенских сценах. В платье на запах и белом парике красотка позировала в галошах и со стиральной доской. Встав на пенек, красотка закатила настоящий концерт с песнями и плясками.

«Какой чудесный день…», — спела песенку звезда.

Пикантности ситуации добавляли разбитые коленки, которыми светила красотка и расцарапанное в кровь лицо – это такой грим, а звезда – в образе.

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