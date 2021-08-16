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Медициной тут не пахнет: кем на самом деле является муж Марии Мироновой

Актриса ни разу не показала благоверного широкой публике.

Медициной тут не пахнет: кем на самом деле является муж Марии Мироновой
Мария Миронова. Фото: Global look press

Мария Миронова уже несколько лет скрывает от публики своего четвертого мужа. Поклонникам она объявила, что ее избранник – успешный бизнесмен, работает на международную медицинскую компанию. И все.

Андрей Сорока. Фото: соцсети

Однако близкие актрисы, как пишет КП, рассказали, что на самом деле ее супруг – актер Андрей Сорока, который младше ее на 19 лет. Сейчас артистке 48, а ему 29. Любопытно, что возлюбленный звезды очень похож на ее сына Андрея Удалова. Однажды папарацци застукали их вместе и приняли за маму с сыном.

Коллега Мироновой рассказал КП, что Сороку часто видят на ее автомобиле в элитном поселке «Княжье озеро», где они живут вместе в коттедже Марии. Из Губернского театра артист уволился и вовсе не преуспел в медицине. Как пишет издание, Мария Миронова открыла бизнес по производству и продаже зефира, зарегистрировав его как ООО «Миро Нова Свит Арт». Генеральным директором организации актриса назначила своего молодого мужа — Сороку Андрея Викторовича. Стоит пачка такого зефира – 300 рублей.

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