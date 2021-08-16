Превзошла всех: Ани Лорак вслед за Ладой Дэнс вышла на сцену в золотистом платье с бахромой в духе Джей Ло

В таком привлекательном наряде певица появилась на концерте в Одессе.

42-летняя Ани Лорак прилетела в Одессу, чтобы выступить перед родным зрителем. Звезда не скрывала, что испытывает перед появлением на сцене трепетные чувства.

«Полный зал! Солд-аут! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами. Мы готовы, начинаем», — написала артистка в личном блоге.

К публике Ани Лорак вышла в мини-платье золотистого цвета с асимметричным подолом, усыпанным бахромой в духе Джей Ло.

Любопытно, что ранее в похожем наряде появлялась на фестивале «Жара» певица Лада Дэнс. Многие поклонники звезды 90-х были удивлены не только смелостью знаменитости, но ее прекрасной физической формой.

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