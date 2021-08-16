«Счастье – лучший макияж»: Арзамасова показала свое лицо после рождения сына весом в 3800

Спустя сутки после появления на свет мальчика актриса нашла силы пообщаться с поклонниками.

Лиза Арзамасова через два дня поле рождения сына (14 августа) от Ильи Авербуха нашла в себе силы пообщаться в Instagram со своими поклонниками. Она рассказала, что только сейчас стала понемногу приходить в себя. Мальчик родился довольно крупным: вес – 3800 граммов, рост – 53 сантиметра. Над именем наследника знаменитая пара еще размышляет.

В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» показала, как выглядит после появления на свет богатыря. На фото артистка хоть и смотрит в объектив очень уставшим взглядом, но при этом светится от счастья.

«Счастье – лучший макияж», — написала Арзамасова под снимком.

«Мамочка! Очень красивая и счастливая!» — похвалила коллегу Елизавета Боярская. «Дорогая Лиза! Жизнь обретает смысл только, когда появляются дети. Здоровья вам и малышу! Сыновья – лучшие мужчины нашей жизни!» — прокомментировала пост Елена Малышева. «Лизонька! Ты же сама чистота. Сколько света струится из твоих глаз. Поздравляю вашу семью!» — обозначилась Сати Казанова.

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