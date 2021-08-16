Глаз не оторвать: Ходченкова призывно показала сочную часть груди на отдыхе

Актриса нежится на Мальдивах, и она в восторге от такого отдыха.

Светлана Ходченкова практически никогда не рассказывает своим поклонникам, где она отдыхает. Однако Мальдивы ее впечатлили настолько, что она не устояла – отметила в личном блоге геолокацию и рассказала о своем отпуске.

Звезда призналась, что именно здесь ей удалось полностью расслабиться и отдохнуть по-настоящему. Не удивительно, ведь знаменитой актрисе никто не мешал наслаждаться покоем, она арендовала отдельную виллу с собственным бассейном, где и проводила много времени и делала эротичные кадры в бикини для личного блога.

Фолловеры звезды восхитились упругим накаченным телом актрисы, которая много времени проводит в спортзале. И заметили, что она заметно похудела. Также поклонники обратили внимание, что их любимица необычайно сексуальна. А Светлана, словно стараясь еще больше разжечь огонь в сердцах своих почитателей обнародовала фото в маленьком топе из платка, засветив аппетитную часть своей груди.

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