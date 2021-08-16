Редкий кадр: в Сети появилось памятное фото ныне покойных Жанны Фриске и Юлии Началовой во время беременности

Судьба двух известных певиц Жанны Фриске и Юлии Началовой сложилась очень трагично. Они обе умерли молодыми после тяжелой болезни. Жанне Фриске на момент ухода из жизни было сорок лет, Юлии Началовой и того меньше – всего 38.

Обе успели стать мамами. Юлия Началова своим материнством наслаждалась немного дольше. Она успела застать первые шаги своей дочери Верочки, проводила ее в первый класс, успела порадоваться за ее успехи в школе. Сейчас Вере уже четырнадцать, она живет с родителями покойной мамы и часто видится с папой, футболистом и тренером Евгением Алдониным.

Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было всего два года. Сейчас мальчику уже восемь лет, его воспитанием занимается отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске и Юлия Началова при жизни поддерживали теплые отношения. Об этом свидетельствует архивное фото, которое появилось в Сети в фанатском аккаунте Жанны Фриске в Instagram.

На снимке, который был сделан пятнадцать лет назад, запечатлена Юлия Началова с мужем Евгением Алдониным и певицей Жанной Фриске. Началова в тот момент была беременна дочкой Верочкой. А Жанна Фриске, страстно мечтавшая о ребенке, положила руки ей на животик. Кадр получился невероятно милым и трогательным.

Смотрите также