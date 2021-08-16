Избитый танцор из коллектива Нади Дорофеевой вышел из комы

Евгения Гончаренко пару недель назад ввели в искусственный сон после операции с трепанацией черепа.

31-летняя украинская певица Надя Дорофеева (экс-«Время и стекло») сообщила фанатам, что молодой человек из ее подтанцовки Евгений Гончаренко пришел в себя после двухнедельной комы. Танцор находился без сознания с начала августа, когда его на выходе из ночного клуба избил военный.

В ночь 1-е число злоумышленник напал на молодого артиста и ударил его несколько раз по голове. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг. Было принято решение провести трепанацию черепа, после чего мужчина находился в состоянии медикаментозной комы.

Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан достаточно быстро. Оказалось, что это военнослужащий ВСУ, передает канал 360. Надя Дорофеева и семья избитого Гончаренко написали заявления в полицию. По факту драки проводится расследование, на время сотрудник вооруженных сил отстранен от своих обязанностей.

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