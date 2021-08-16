Наслаждаясь материнством: Горбань в образе озорной девчонки в гольфах вышла на променад с сыном

Звезда сериала «Кухня» все еще отдыхает с мужем и маленьким Ниланом в Майами.

Мария Горбань 5 августа стала мамой во второй раз. Звезда российского сериала «Кухня» в браке с кинооператором Кириллом Зоткиным родила сына Нилана. Актриса заранее прилетела в Майами и успела отдохнуть перед появлением на свет малыша на местных пляжах.

В настоящий момент Маша Горбань вновь отдыхает, радуясь своему материнству и тому, что живет далеко от работы и поклонников.

«Какой кайф никуда не торопиться и наслаждаться маленьким-большим счастьем. Со Стефанией через неделю после родов я начала играть спектакли, потом начались сьемки и закрутилось. Вот еще одна причина, почему мы уехали рожать так далеко. Пока делаются документы, можно никуда не торопиться», — рассказала Мария Горбань в личном блоге.

Актриса показала поклонникам, как именно она прогуливается со своим мальчиком. Звезда облачилась на променад в шорты, свободную футболку, бейсболку и гольфы, напоминая своим стайлом озорную девчонку.

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