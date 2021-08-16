«Читается стиль Аллуси»: внучка Пугачевой запела на французском с дядюшкой Гарри в деревне Грязь

Двойняшки учат французский, а Клава Земцова - испанский. Но и этот сложный язык дался дочке Кристины Орбакайте легко и просто.

Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился свежим видеороликом, запечатлев распевку сына Гарри с дочкой Кристины Орбакайте. Судя по всему, малыши готовятся дать в особняке в деревне Грязь мини-концерт для своих родителей, как это обычно делают дети в детском лагере. Примечательно,что девятилетняя Клава Земцова, которая с юных лет учит испанский вдруг запела на французском, да еще и рэп зачитала. Вторую партию солиста отдали Гарри. Вместе с маленьким дядюшкой внучка Аллы Пугачевой пела в саду. Клавдия, как впрочем и братик Лизы, обладает неплохими вокальными данными.

Многие поклонники тут же подметили, что в детях чувствуется артистизм и талант самой Примадонны. Летние каникулы Клава Земцова проводит у именитой бабушки в Подмосковье. А ее родители не так давно вернулись из путешествия в Грецию. Фанаты уже успели пошутить, что Кристина Орбакайте отправила дочку к Алле Борисовне, чтобы насладиться романтической поездкой с мужем.

«Уроки французского!! Гарик с Клавой репетируют», — подписал свежие домашние кадры Максим. «Читается стиль Аллуси», «Сразу понятно, чьи дети», «Дядя и племянница! Ха! Только Клава старше немного Гарри», «Дети там еще у вас не запутались, кто и кому кем приходится?», «Каникулы у бабушки», «Клава у вас там на все лето?», «Родители сбагрили Клаву к бабушке на лето?» — шутят поклонники.

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