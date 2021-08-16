«Самый глупый человек»: принцесса Анна не сдержала эмоций и едва не попала в неловкое положение

Принцесса Анна едва не попала в серьезные неприятности на заседании Олимпийского комитета перед заявкой на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Она была частью команды, которая представляла столицу Великобритании как город-кандидат. В один из моментов единственная дочь королевы не сдержала эмоций, отпустив колкий комментарий в адрес коллеги.

«Самый глупый человек в мировом спорте», — пробормотала принцесса Анна после выступления одного из делегатов.

И все бы ничего, вот только она забыла выключить микрофон после своей речи. Об этом пишет Express.

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Лондон все-таки стал столицей летней Олимпиады-2012, а единственная дочь принцессы Анны – Зара тогда вошла в команду по троеборью. Напомним, что Зара профессионально занималась верховой ездой.

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