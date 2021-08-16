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«Поехали, там люди ждут. Работать»: Макеева прервала любования мужа пейзажами Геленджика

Актриса не позволила строителю Роману Малькову расслабиться.

«Поехали, там люди ждут. Работать»: Макеева прервала любования мужа пейзажами Геленджика
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/malkov_roman_mr/

Строитель Роман Мальков в сторис Instagram показал, как жена актриса Анастасия Макеева отчитала его за любование пейзажами Геленджика.

На кадрах записи можно увидеть, как Роман Мальков снимает набережную рано утром. «Понедельник – день тяжелый», — шутит он, после чего переводит камеру телефона на любимую жену.

«Муж, нас ждут. А ты?» — произносит в это время не совсем довольная Анастасия Макеева.

«А я в понедельник смотрю на море», — заявил Роман Мальков.

«Поехали, там люди ждут. Работать», — сказала, как отрезала Анастасия Макеева.

Напомним, что Роман Мальков и Анастасия Макеева сыграли свадьбу в мае нынешнего года. Ради новой жены строитель ушел от бывшей супруги с четырьмя детьми. За последние месяцы Анастасия Макеева и Светлана Малькова не раз поливали друг друга грязью в социальных сетях. Причем этим взаимным упрекам пока не видно конца.

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