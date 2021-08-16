Уход за бровями после долговременной укладки
Видео
«Нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов»: тайны сериала «Шифр»
Видео

«Греческие каникулы»: Татьяна Михалкова совершила вояж с внучкой Наташей по островам

Жена режиссера Никиты Михалкова, в частности, посетила Санторини.

«Греческие каникулы»: Татьяна Михалкова совершила вояж с внучкой Наташей по островам
Татьяна Михалкова. Фото: Globallookpress.com

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram опубликовала фотографию своей внучки Наташи. Вместе они отправились на отдых в Грецию, где посетили несколько островов. Надо сказать, что внучка Татьяны Михалковой – невероятная красавица. Она нередко сопровождает бабушку в различных поездках.

Наталья Михалкова
Наталья Михалкова. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

«Греческие каникулы — путешествие по островам с внучкой Наташей. Всегда быть в маске».

Татьяна Михалкова

«Вы очень обаятельная Татьяна. Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться впечатлений на отдыхе», «Наташа прелестна. Хотя у вас, смею заметить, вся семья замечательная. Вы просто служите образцом для подражания», «Берегите себя. Прекрасного вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Михалкова появилась на свет в 2002 году. Она дочь сына Михалковых Артема. Заметим, что в прошлом году у Артема в семье родился сын Александр. Он родной братик Натальи.

Смотрите также:

Тэги

ГрецияНаталья МихалковаНикита МихалковСанториниТатьяна Михалкова