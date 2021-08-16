«Греческие каникулы»: Татьяна Михалкова совершила вояж с внучкой Наташей по островам

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram опубликовала фотографию своей внучки Наташи. Вместе они отправились на отдых в Грецию, где посетили несколько островов. Надо сказать, что внучка Татьяны Михалковой – невероятная красавица. Она нередко сопровождает бабушку в различных поездках.

«Греческие каникулы — путешествие по островам с внучкой Наташей. Всегда быть в маске». Татьяна Михалкова

«Вы очень обаятельная Татьяна. Желаю вам хорошо отдохнуть и набраться впечатлений на отдыхе», «Наташа прелестна. Хотя у вас, смею заметить, вся семья замечательная. Вы просто служите образцом для подражания», «Берегите себя. Прекрасного вам отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Михалкова появилась на свет в 2002 году. Она дочь сына Михалковых Артема. Заметим, что в прошлом году у Артема в семье родился сын Александр. Он родной братик Натальи.

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