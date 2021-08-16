«Луна моей жизни»: Джейсон Момоа поднял на руки Эмилию Кларк и признался ей в любви

На выходных 14-15 августа звезды «Игры престолов» Джейсон Момоа и Эмилия Кларк снова встретились. Актеры, сыгравшие кхала Дрого и его кхалиси Дейенерис Таргариен, провели время на вечеринке создателя культового сериала Дэвида Бениоффа и выложили после этого в Instagram ряд озорных фото.

На одном снимке мужчина поднял свою экранную жену на руках, на другом Эмилия пристроилась на коленях Джейсона. Все-таки «химия» между этими двумя никуда не делась.

«Когда твое солнце и звезды заезжает в город, ты проверяешь, что он все еще может поднять кхалиси», — игриво подписала фото Кларк.

«Луна моей жизни, ты чудесная. Люблю тебя навсегда», — ответил Момоа, подчеркнув, как ему нравятся «смеющиеся глаза» актрисы.

Фанаты звездной пары, ожидаемо пришли в восторг от такого воссоединения.

Напомним, в первых сезонах «Игры престолов» Момоа играл вождя кочевников, которому замуж насильно выдают юную принцессу Дейенерис. Грубая постельная сцена их брачной ночи стала популярным мемом в Интернете. Однако персонажи по-настоящему влюбились друг в друга, и их отношения были очень трогательными. Прошло много лет, а зрители до сих пор ликуют, когда видят актеров вместе.

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