Отец Юлии Началовой стал педагогом по вокалу для внучки Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина в Instagram поделилась кадрами, на которых ее внучка Александра исполняет различные песни. В частности, американской певицы Билли Айлиш.

«У нас, к сожалению, не получается заниматься с Бусей вокалом, и я рада, что Витя Началов всегда приходит на помощь и отзывается, когда нужно подготовить Сашу к очередной записи новой песни. Буся слушает много разной музыки и, к счастью, хорошей».

Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, ее внучка очень быстро растет и развивается в творческом плане. По словам яркой исполнительницы, внучке, безусловно, есть над чем работать. Для нее крайне важно, что у Александры есть музыкальное чутье и душа.

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Напомним, что в свое время Виктор Началов активно продвигал на сцену свою дочь. Сейчас он также занимается музыкальным обучением внучки Веры Алдониной. Дочь Юлии Началовой уже участвовала в нескольких музыкальных конкурсах и получала за участие в них грамоты и дипломы.

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