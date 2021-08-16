Баснословные деньги: стало известно, сколько Илья Авербух заплатил за роды Лизы Арзамасовой

Прославленный фигурист и бизнесмен Илья Авербух не поскупился на комфортные условия для любимой жены и новорожденного наследника.

В минувшую субботу, 14 августа, в звездной семье актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста и продюсера Ильи Авербуха произошло долгожданное и радостное событие. На свет появился первенец пары, о чем счастливые родители практически сразу же сообщили каждый в своих микроблогах, поделившись снимком с новорожденным малышом.

Для Ильи Авербуха малыш стал вторым ребенком, у спортсмена и бизнесмена есть старший сын Мартин, рожденный в браке фигуриста с первой женой Ириной Лобачевой.

Как стало известно, Илья Авербух заплатил баснословную сумму за роды Лизы Арзамасовой. Ребенок пары появился на свет в одной из элитных клиник столицы. Счастливый отец выложил 1, 3 миллиона рублей, чтобы его супруга Лиза Арзамасова рожала в комфортных условиях.

При этом сам Илья Авербух на родах не присутствовал. Это было желанием Лизы Арзамасовой. По ее мнению, появление малыша на свет – процесс слишком интимный, и она не хотела, чтобы при этом событии присутствовал даже самый близкий человек, каким она считает мужа Илью Авербуха.

Как сообщает ФАН, чтобы обеспечить жене комфорт во время родов и иметь возможность отдать сумму, равную цене однокомнатной квартиры в провинции, Илья Авербух трудился в Сочи практически до самого рождения наследника.

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