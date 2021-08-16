Высокие потолки, роскошные диваны и портьеры: Орбакайте засветила гостиную московской квартиры

Популярная певица, актриса и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте практически все это лето проводит в Москве. Здесь звезда снимается в продолжении комедии «Любовь-морковь», где ее партнером стал актер Гоша Куценко.

Дочь Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова Клавдия часто бывает в гостях у своей бабушки Аллы Пугачевой в замке в деревне Грязь, где с удовольствием общается со своими дядей и тетей Гарри и Лизой Галкиными, которые немного младше своей племянницы.

Минувшие выходные Клава провела с мамой Кристиной Орбакайте в московской квартире, вместе они смотрели мультфильм «Рогдог», в озвучивании которого принимал участие старший сын вокалистки Никита Пресняков.

Кристина Орбакайте показала, как ее дочка Клава, лежа на диване в гостиной с интересом следит за событиями, разворачивающимися на экране. В кадр попала и роскошно обставленная комната. Видно, что в гостиной высокие потолки, окна оформлены шикарными тюлем и портьерами, есть удобные мягкие диваны.

Напомним, Кристина Орбакайте провела несколько прекрасных дней на греческом острове Миконос вместе с мужем. Звезда позволила себе сделать паузу в плотном графике и устроила короткие каникулы.

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