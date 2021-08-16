«Хотели бы зайти в гости?»: как выглядит дом Митяя из «Сватов» в селе Горенка под Киевом

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились кадры из известной картины. На них можно увидеть дом Митяя, друга и кума Ивана Будько. Эту роль с блеском сыграл актер Николай Добрынин. В комментариях фанаты пояснили, что этот дом находится в селе Горенка под Киевом. Именно там снимали один из первых сезонов сериала.

На кадрах видео можно увидеть, как Митяй рассуждает о смысле жизни. Он заявляет, что ему пора на тот свет. В это время героиня Татьяны Кравченко заявляет мужчине: «Митяй, что ты ляпаешь. У тебя у сына свадьба, а ты ляпаешь».

«Спасибо, Валентина, что зашла. Сам уйти хотел», — говорит в ответ расстроенный Митяй.

«Дом Митяя. Хотели бы зайти в гости?» — гласит подпись под кадрами видео.

Напомним, что сериал «Сваты» снимали не так давно в Грузии. Работы над седьмой частью закончены. На экраны картина должна выйти, по предварительным данным, в конце осени.

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