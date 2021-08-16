Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала сумму, которую родные ее отца получили в качестве наследства

В 1989 году сестры Шукшины и их мать стали обладателями крупных денежных сумм.

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала сумму, которую получила в 1989 году в качестве наследства от отца — писателя Василия Шукшина. Такие же суммы достались всем членам семьи — ее матери Лидии Федосеевой-Шукшиной и сестре Марии.

«Открылось отцовское наследство. Пожалуйста, трать — не хочу. Очень быстро все было растрачено. Я ездила по Европе, по Америке. На тот момент в 1989 году мне дали 25 тысяч рублей. Молодая голова не задумывается. Все растратила в отличие от сестры. Маша купила квартиру на улице Королева, а меня просто обокрали». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, она уехала в Америку. «Я жила в нью-йоркских подвалах. Торговала ювелиркой. Я прекрасно знала английский язык. У меня в итоге в США украли паспорт, билеты. Я домой в Россию печальная вернулась. Пришлось кидаться матери на грудь. Маша обиделась, что я так поступила с наследством. Зато Америка сняла с меня розовые очки. Эти испытания закалили меня», — заявила Ольга Шукшина.

Напомним, что отец Ольги и Марии Шукшиных — знаменитый актер и писатель Василий Шукшин. Он ушел из жизни в 1974 году.

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