«Я несколько раз делала аборты»: Ольга Шукшина вспомнила свой неудачный студенческий брак

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем неудачном браке в студенчестве.
«Это был студенческий брак. Меня в те годы рвало чувство свободы. Я рванула в Америку. Открылся как раз железный занавес. Если был бы жив папа, то он бы мой вихрь направил в правильное русло. У меня был неуправляемый характер. Мама не справлялась со мной. А вот у моей сестры Маши небуйный характер. Мы совершено разные».
Как отметила Ольга Шукшина, первый брак не принес ей счастья.
«Я несколько раз делала аборты. Но те слезы остались позади. Только шрам на сердце остался. Это чувство о детях, которые так и не родились, будет до моего конца. Из-за первого брака я бросила институт. Через год у нас состоялся с первым мужем развод», — заметила Ольга Шукшина.
Напомним, что у Ольги Шукшиной был гражданский муж Абубакир Кабулов. Он афганец по национальности. Именно от него она родила единственного сына Василия.