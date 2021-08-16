Уход за бровями после долговременной укладки
Видео
«Нас уже можно отправлять на место преступления в качестве оперов»: тайны сериала «Шифр»
Видео

«Первые шаги в Болливуде»: Гарик Харламов показал, как «снялся» в индийской мелодраме

Шоумен и телеведущий примерил на себя роль главной героини в национальном наряде сари.

«Первые шаги в Болливуде»: Гарик Харламов показал, как «снялся» в индийской мелодраме
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Телеведущий шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов активно ведет свой микроблог в Instagram. В основном публикации в нем носят юмористический характер – он снимает себя и свои шутки, постит смешные мемы или видео. Особняком стоит цикл «комедий», связанных с Ларисой Гузеевой и Еленой Малышевой.

В новой публикации Харламов решил посмеяться над самим собой. Он в видеоредакторе сделал нарезку из индийской мелодрамы и на лицо главной героини подставил свое изображение.

«Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!», — подписал видео Харламов.

Подписчик в комментариях поспешили оценить увиденное. В треде даже отметились и звездные коллеги Гарика Харламова:

«ААаа, ну хватит!», — попросила в комментариях Лера Кудрявцева.

«Как хорошо ты похудел!!», — заметила Марина Кравец.

Смотрите также

Тэги

Гарик ХарламовГарик Харламов последние новостиНовости googleХарламов новостишутки Гарика Харламова