«Первые шаги в Болливуде»: Гарик Харламов показал, как «снялся» в индийской мелодраме

Шоумен и телеведущий примерил на себя роль главной героини в национальном наряде сари.

Телеведущий шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов активно ведет свой микроблог в Instagram. В основном публикации в нем носят юмористический характер – он снимает себя и свои шутки, постит смешные мемы или видео. Особняком стоит цикл «комедий», связанных с Ларисой Гузеевой и Еленой Малышевой.

В новой публикации Харламов решил посмеяться над самим собой. Он в видеоредакторе сделал нарезку из индийской мелодрамы и на лицо главной героини подставил свое изображение.

«Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!», — подписал видео Харламов.

Подписчик в комментариях поспешили оценить увиденное. В треде даже отметились и звездные коллеги Гарика Харламова:

«ААаа, ну хватит!», — попросила в комментариях Лера Кудрявцева. «Как хорошо ты похудел!!», — заметила Марина Кравец.

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