«Первые шаги в Болливуде»: Гарик Харламов показал, как «снялся» в индийской мелодраме

Телеведущий шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов активно ведет свой микроблог в Instagram. В основном публикации в нем носят юмористический характер – он снимает себя и свои шутки, постит смешные мемы или видео. Особняком стоит цикл «комедий», связанных с Ларисой Гузеевой и Еленой Малышевой.
В новой публикации Харламов решил посмеяться над самим собой. Он в видеоредакторе сделал нарезку из индийской мелодрамы и на лицо главной героини подставил свое изображение.
«Мои первые шаги в Болливуде. Сразу успех!», — подписал видео Харламов.
Подписчик в комментариях поспешили оценить увиденное. В треде даже отметились и звездные коллеги Гарика Харламова:
«ААаа, ну хватит!», — попросила в комментариях Лера Кудрявцева.
«Как хорошо ты похудел!!», — заметила Марина Кравец.