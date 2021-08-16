«Я в этой семье изгой»: Ольга Шукшина объяснила, почему никогда не дружила с сестрой Машей

Актриса Ольга Шукшина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему с детских лет у нее не сложились отношения с родной сестрой Марией.
«Мне всегда не хватало ее защиты, как старшей сестры. У меня были проблемы. Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. Я такой больше колобок. С комплексами в школе, что надо похудеть.
У Маши была сразу компания таких, как она — школьных хорошистов. Я в этой семье изгой. Маша похожа на маму характером. Она похолоднее сердцем. Она точно знает свою цель и идет к ней».
Как отметила Ольга Шукшина, их мать актриса Лидия Федосеева-Шукшина всегда говорила, что Маша — ее любимая дочь.
«Я думаю, любви мамы на всех дочек хватит. И даже на старшую Настю по маминому первому браку, с которой она не общается уже 60 лет. Это катастрофа, что сейчас происходит с нами. Я стучу во все двери, пытаюсь достучаться до мамы, Маши. Она же ваша родная кровь, а вы с ней не общаетесь», — заметила Ольга Шукшина.
Напомним, что своих дочерей Машу и Ольгу Лидия Федосеева-Шукшина родила от мужа писателя Василия Шукшина. После его смерти в семье начались проблемы в отношениях между родственниками.