«Я в этой семье изгой»: Ольга Шукшина объяснила, почему никогда не дружила с сестрой Машей

«Мне всегда не хватало ее защиты, как старшей сестры. У меня были проблемы. Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. Я такой больше колобок. С комплексами в школе, что надо похудеть.

У Маши была сразу компания таких, как она — школьных хорошистов. Я в этой семье изгой. Маша похожа на маму характером. Она похолоднее сердцем. Она точно знает свою цель и идет к ней».

