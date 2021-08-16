«Такая нежная»: Надя Михалкова позировала с воздушными локонами и в платье без лифчика

Надежда Михалкова – младшая дочь знаменитого режиссера стала актрисой. В эти дни она работает над очередным проектом, а на съемочной площадке по сценарию появилась с роскошными воздушными локонами и в ярком летнем платье. Снимком поделилась в своем Instagram. Внимательные фанаты заметили, что актриса не надела нижнее белье, чем вызвала восторг фолловеров.

«Такая нежная! Красавица! Красота! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Михалкова развелась с режиссером Резо Гигинеишвили в 2017 году. После этого актриса скрывает свою личную жизнь от публики. В микроблоге делится фотографиями с детьми и родственниками. К слову, Надежда воспитывает дочь Нину и сына Ивана от Гигинеишвили.

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