«Вот она, красавица!»: Екатерина Климова в вязаном платье-майке карамельного цвета сразила своего гостя красотой

43-летняя звезда сцены и экрана Екатерина Климова – одна из тех счастливиц, кто с годами расцветает краше и ярче. У актрисы четверо детей, но это никак не сказалось на ее фигуре – ее параметрам может позавидовать не только любая ровесница, но и более юная особа с модельными данными.

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Накануне звезда выступала в Московском губернском театре. И к ней приезжал курьер, который запечатлел ожидающую красотку в гримерке.

«Пробуем зайти в гримерку к Екатерине Климовой, если она нас пустит и согласится с нами пообщаться. Вот она, красавица наша! Катенька, привет», — комментирует гость за кадром.

Климова предстала в кадре в вязаном платье-майке карамельного цвела. Ее волосы были по-новому заколоты назад, а длинные локоны при этом были перекинуты на плечо. Своей красотой она снискала кучу комплиментов от пришедшего посетителя, который показал в Сети кадры встречи со звездой, а Климова их добавила для своих подписчиков.

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