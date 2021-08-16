«За две тысячи долларов»: Черненков рассказал, сколько стоила ночь с Успенской

Автор и исполнитель Игорь Черненков, который является родственником выдающегося тенора Ивана Козловского, не понаслышке знает о закулисье российского шоу-бизнеса. Так, Черненков признался, что у него был опыт общения с Любовью Успенской. Это случилось в 2002 году, когда они встретились на частной вечеринке в одном из особняков на Рублевке.

«Я скромно подошел к ней перед нашим выступлением с фотоаппаратом, чтобы сделать совместное фото, а Люба вцепилась в мою руку: «Пойдем, пойдем, пойдем…» Я не из пугливых, но оробел. Такая женская сила исходила от Любы!», — рассказал Черненков «Экспресс газете».

Кроме того, музыкант отметил, что виделся с Успенской и в Краснодаре, где у него была встреча с одним из институтских товарищей, который стал непростым человеком в определенных кругах.

«Заходит она. Мой товарищ хлопнул в ладоши и сказал: «Сейчас буду иметь Любу». На мой вопрос: «За сколько?», ответил: «За две тысячи долларов». Он был очень серьезным бандитом, который редко шутил. После этого он подошел к Любе, потанцевал, они стали мило общаться, а я предпочел уйти…», — добавил Черненков.

Напомним, в этом году Любовь Успенская отметила свой 67-й день рождения. В последнее время певица уделяет много времени своей внешности и преобразилась буквально до неузнаваемости.

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