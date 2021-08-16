«Этим дело не ограничится»: Кушанашвили высказался об отношениях Кабаевой и Утяшевой

Как отметил телеведущий, возможно, Ляйсан уже позвонила своей давней подруге и они уладили конфликт.

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube высказался об отношениях между двумя великолепными гимнастками прошлого – олимпийской чемпионки греческих Афин Алины Кабаевой и ее давней подруги жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой.

«Кабаева сказала Утяшевой: «Ты кто такая? Ты завоевывала когда-нибудь медаль для нашей страны?» Ляйсан была поставлена на колени. Я понимаю, что этим дело не ограничится». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, возможно, Утяшева после этой истории уже набрала телефон подруги и сказала, что больше не будет произносить подобные вещи. Он не исключил, что две гимнастки замнут неприятную ситуацию и продолжат как ни в чем не бывало свое общение.

Напомним, что после победы израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде Утяшева поддержала соперницу сестер Авериных в соцсетях. В ответ Алина Кабаева напомнила жене Павла Воли, что та вообще-то не побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира и не имеет права комментировать ситуацию.

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