«Моя любимая теща!»: Виторган трогательно поздравил маму Млодик с днем рождения

Более 18 лет Эммануил Виторган счастлив в браке с бизнесвумен Ириной Млодик. Они воспитывают двух маленьких дочерей – Этель и Клару. Накануне теща актера Римма Давидовна отметила свой день рождения. В своем Instagram он трогательно поздравил ее с этим праздником, опубликовав фотографию.

«Римма Давидовна! С днем рождения! Моя любимая теща! Спасибо за ваше отношение ко мне, за заботу, за вашу мудрость! Ваш любимый зять», — написал Виторган.

Напомним, в этом году Эммануилу Виторгану исполнился 82 года. В браке с Млодик он с 2003-го года. Также у актера есть старший сын Максим и дочь Ксения.

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