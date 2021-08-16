«Я очень хорошо покушала»: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук встала на весы, чтобы показать свои килограммы

Девушка за время беременности сильно поправилась и переживает по этому поводу.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук в июле впервые стала мамой. У 26-летней красотки родился сын от Арая Чобаняна, за которого девушка вышла замуж весной этого года. За период беременности экс-звезда телестройки сильно поправилась, набрав в три раза больше положенного веса – более 30 кг против «стандартных» 8-12 кг.

Набранный после родов вес не ушел. И Пинчук сильно переживает по этому поводу. Она объявила в микроблоге, что начала активную борьбу с лишним весом и перешла на правильное питание. Которое, как созналась позже красотка, ей сильно сложно дается. Но успехи не заставили себя ждать – она встала на весы, чтобы показать их.

«Сейчас мне прям очень интересно, какой у меня вес. Я успела плотно покушать. 65,8, отлично. Минус 9 килограмм», — сообщила девушка.

Цифра на весах пока далека от идеала, но все равно порадовала девушку – это значит, что все ее усилия не проходят даром.

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