«Вот это вайб»: внук Пугачевой оказался в горах Осетии

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – Никита несколько лет назад обзавелся собственной семьей. Он женился на модели Алене Красновой. Правда, бабушкой звездную маму пара пока не торопится сделать. Супруги наслаждаются свободным временем и путешествуют. В эти дни Никита отправился в Северную Осетию. В Instagram он поделился снимками из поездки.

«Вот это вайб», — гласит подпись к фото.

Подписчики музыканта воодушевились красивыми горными пейзажами.

«Какой там, наверное, воздух чистый! Красота невероятная! Как классно!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Орбакайте прослезилась: жена Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со свадьбы 27 июля внук Аллы Пугачевой и его избранница Алена Краснова отметили четыре года жизни в браке.

Напомним, что у Кристины Орбакайте также есть еще один сын – Дени Байсаров. Не так давно он защитил диплом магистра в одном из лучших университетов мира в Лондоне и вернулся в дом мамы в США.

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