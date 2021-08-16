«Вот это вайб»: внук Пугачевой оказался в горах Осетии

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – Никита несколько лет назад обзавелся собственной семьей. Он женился на модели Алене Красновой. Правда, бабушкой звездную маму пара пока не торопится сделать. Супруги наслаждаются свободным временем и путешествуют. В эти дни Никита отправился в Северную Осетию. В Instagram он поделился снимками из поездки.
«Вот это вайб», — гласит подпись к фото.
Подписчики музыканта воодушевились красивыми горными пейзажами.
«Какой там, наверное, воздух чистый! Красота невероятная! Как классно!», — писали пользователи Сети.
Напомним, что у Кристины Орбакайте также есть еще один сын – Дени Байсаров. Не так давно он защитил диплом магистра в одном из лучших университетов мира в Лондоне и вернулся в дом мамы в США.