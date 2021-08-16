«Полет нормальный»: Бондарчук в лифчике с пайетками прильнула к мужу в годовщину свадьбы

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отмечают годовщину семейной жизни. Бизнесвумен и дизайнер поженились 15 августа 2020-го. Первый день рождения своей семьи они решили отметить на испанском побережье. Снимком с пляжа блондинка поделилась в своем Instagram. Она позировала в лифчике с пайетками цвета кофе, прильнув к мужу.

«Полет нормальный», — подписала фото Бондарчук.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Счастья вам! Красивые люди! Классные! Поздравляем! Какие красивые!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Бондарчук отметит свой 53-й день рождения. 25 из них она прожила с режиссером Федором Бондарчуком, с которым развелась в 2016-м.

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