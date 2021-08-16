«Бесценно»: Наталья Подольская не постеснялась приложить малыша к груди прямо на пляже

Популярная певица Наталья Подольская в прошлом году стала мамой во второй раз. У нее снова родился мальчик, которого назвали Иваном. В октябре малышу исполнится годик, и звездная родительница продолжает держать сынишку на грудном вскармливании.

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Сейчас артистка отдыхает в Египте, это уже третий за лето отпуск звезды. И в Хургаду она полетела с обоими сыновьями – Артемием и Иваном. Отдых получился насыщенный и интересный настолько, что молодой мамочке иногда даже нет времени отлучиться в комнату матери и ребенка, чтобы покормить кроху. Поэтому она часто делает это прямо на пляже.

Подольская показала, как это происходит. Сидя лицом к морю в песке на самой кромке воды, а спиной к отдыхающим на пляже, звезда в бикини прикладывает малыша к груди. «ГВ в поездках бесценно», — признается артистка. И такая практика стала для нее вполне обыденной.

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