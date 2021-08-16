Женственно: загорелая Кудрявцева в белом платье на пуговицах поддержала тренд на принт polka dot

50-летняя Лера Кудрявцева вернулась из отпуска, который провела с мужем и дочерью в Турции, перед этим посетив детский творческий лагерь в Сочи. Загорелая и отдохнувшая, она практически сразу приступила к работе.

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Закулисье съемочного процесса по традиции телеведущая показывает в своих stories, и на этот раз она запечатлела себя в женственном белом платье с принтом «горошек» и длинными рукавами.

Принт «мелкий горошек», или polka dot, в нынешнем сезоне вырвался на первый план вместе с цветочным узором в женской моде. На этот декор советовала обратить внимание ранее стилист Марина Корабель.

«Такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена», — ранее отметила стилист Марина Корабель.

Кстати, принт polka dot давно облюбовала Алла Пугачева. Вслед за ней примерила женственный горошек ее подруга Лайма Вайкуле.

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