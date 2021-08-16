Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

Женственно: загорелая Кудрявцева в белом платье на пуговицах поддержала тренд на принт polka dot

Телеведущая Лера Кудрявцева уже приступила к работе.

Женственно: загорелая Кудрявцева в белом платье на пуговицах поддержала тренд на принт polka dot
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

50-летняя Лера Кудрявцева вернулась из отпуска, который провела с мужем и дочерью в Турции, перед этим посетив детский творческий лагерь в Сочи. Загорелая и отдохнувшая, она практически сразу приступила к работе.

Закулисье съемочного процесса по традиции телеведущая показывает в своих stories, и на этот раз она запечатлела себя в женственном белом платье с принтом «горошек» и длинными рукавами.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Принт «мелкий горошек», или polka dot, в нынешнем сезоне вырвался на первый план вместе с цветочным узором в женской моде. На этот декор советовала обратить внимание ранее стилист Марина Корабель.

«Такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена», — ранее отметила стилист Марина Корабель.

Кстати, принт polka dot давно облюбовала Алла Пугачева. Вслед за ней примерила женственный горошек ее подруга Лайма Вайкуле.

Смотрите также

Тэги

Звездный стильКудрявцеваКудрявцева новостиЛера КудрявцеваЛера Кудрявцева фотоНовости google