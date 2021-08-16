«Скорпион, породивший Льва, это мощно!»: Симона Юнусова необычно поздравила Тимати с днем рождения

Тимати отметил свой день рождения. 15 августа ему исполнилось 38 лет. Трогательную речь по этому случаю в своем Instagram опубликовала его мама Симона Юнусова. Она отметила, что каждый год день рождения сына будет переживать так, как 38 лет назад.

«Скорпион, породивший Льва, это, конечно, мощно! Ты настоящий Лев: опасный, кусачий, неутомимый, креативный, яркий, сильный, благородный, честный и, если почесать за ушком, можешь прикинуться котенком минут на пять. Я буду любить тебя всегда, несмотря и вопреки..», — написала Симона.

Напомним, недавно Тимати принимал участие с шоу «Холостяк». Также у него есть двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой.

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