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«Скорпион, породивший Льва, это мощно!»: Симона Юнусова необычно поздравила Тимати с днем рождения

Рэперу исполнилось 38 лет.

«Скорпион, породивший Льва, это мощно!»: Симона Юнусова необычно поздравила Тимати с днем рождения
Тимати. Фото: Global Look Press

Тимати отметил свой день рождения. 15 августа ему исполнилось 38 лет. Трогательную речь по этому случаю в своем Instagram опубликовала его мама Симона Юнусова. Она отметила, что каждый год день рождения сына будет переживать так, как 38 лет назад.

Тимати с дочкой
Тимати с дочкой. Скриншот: instagram.com/simona280

«Скорпион, породивший Льва, это, конечно, мощно! Ты настоящий Лев: опасный, кусачий, неутомимый, креативный, яркий, сильный, благородный, честный и, если почесать за ушком, можешь прикинуться котенком минут на пять. Я буду любить тебя всегда, несмотря и вопреки..», — написала  Симона.

Напомним, недавно Тимати принимал участие с шоу «Холостяк».  Также у него есть двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой.

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