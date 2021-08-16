«Был хорошим учителем для меня»: Ксения Бородина высказалась о своем трагически погибшем бойфренде

Экс-солист группы «Динамит» и телеведущая «Дома-2» были вместе несколько лет, пока смерть их не разлучила.

39-летняя Ксения Бородина, бессменная ведущая реалити «Дом-2», на днях развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Он стал отцом ее второй дочки Теоны, которой в этом году исполнится шесть лет. В первом браке с Юрием Будаговым теледива родила Марусю, которой уже 12 лет.

Однако, ее жизнь могла бы сложиться иначе, если бы не трагедия – на старте своей карьеры в «Доме-2» Ксения Бородина строила отношения с экс-солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. И собиралась за него замуж, однако трагическая гибель музыканта перечеркнула планы пары на совместное будущее.

В сентябре будет 16-летняя годовщина со дня трагической гибели Леонида Нерушенко. Он разбился на своем мотоцикле 3 сентября 2005 года. И Ксения Бородина ответила подписчикам, вспоминает ли своего погибшего возлюбленного.

«Очень часто… он был хорошим учителем для меня в свое время… Открыл глаза на многое, мы всегда весело проводили время… было тяжело его потерять», — призналась теледива.

Леониду Нерушенко было 26 лет, Ксении Бородиной – 22 года. После гибели возлюбленного девушка долго не могла оправиться от горя. Затем начала строить отношения с участником телепроекта Оскаром Каримовым.

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