«Бодрячок!»: Макеева в бикини прыгнула с новым мужем в сделанный своими руками бассейн

Актриса и ее возлюбленный много времени проводят на даче звезды.

39-летняя актриса театра и кино Анастасия Макеева в этом году вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником теперь стал далекий от шоу-бизнеса человек – предприниматель-строитель Роман Мальков, работавший у нее на даче. Свадьбу пара сыграла в мае, и теперь звезда думает о ребенке.

Пока планы с наследником не реализовались, пара старается много времени проводить вместе. Практически каждый день Макеева и Мальков что-то публикуют в трех аккаунтах Instagram, каждый из которых открывает разную сторону жизни. На этот раз актриса показала загородное развлечение — прыжки в бассейн, сделанный, кстати, своими руками.

«Бодрячок! Ну хорошо, поработал, окунулся, потом опять поработал», — решила актриса.

Макеева покрасовалась в мини-бикини перед тем, как прыгнуть, и продемонстрировала аппетитные формы на камеру. После чего написала своим подписчикам: «Я научилась получать удовольствие от простых вещей, доступных каждому, и такой кайф от простого купания в речке или прыгнуть в бассейн».

Отметим, что у Романа Малькова в прежнем браке есть четверо детей. Сама же Макеева еще ни разу не познала радость материнства. И с появлением четвертого мужа у нее затеплилась надежда.

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