На прогулке с подругой: Ани Лорак в черном платье с кружевом показала стройные ножки

Популярная певица Ани Лорак давно переехала в Москву из Киева. Но там у нее по-прежнему остается много друзей. И одна из лучших подруг, которую артистка даже называет сестрой, — это олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

Накануне у подруги Лорак был день рождения. И звезда в числе первых поздравила именинницу, разместив несколько фотографий с ней у себя в микроблоге. На одном из снимков красавицы позируют во время вечерней прогулки. Ани Лорак, облаченная в черное платье с кружевом на юбке, показала стройные загорелые ноги, которые благодаря высоким каблукам стали еще длиннее.

Судя по всему, красотки давно не виделись. Учитывая, что сейчас Лорак в Москве, вряд ли в день рождения подруги она сможет сказать поздравительную речь лично. Но разве расстояние когда-нибудь было помехой для настоящей дружбы?

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