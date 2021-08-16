Какая верхняя одежда будет модной в сезоне осень-зима 2021/2022
Видео
Как выбрать идеальную сумку
Видео

Мачеха подарила братика: стало известно, как старший сын Авербуха отреагировал на прибавление в семье

Лиза Арзамасова родила первенца 14 августа.

Мачеха подарила братика: стало известно, как старший сын Авербуха отреагировал на прибавление в семье
Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Пополнение в семье Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой ожидалось в сентябре, об этом актриса сама говорила в одном из YouTube-интервью на днях. Но аист прилетел раньше, и 14 августа фигурист и «папина дочка» уже держали свое чудо на руках.

Новоиспеченных родителей тут же кинулись поздравлять все знакомые и незнакомые в Instagram. И стало известно, как отреагировал старший сын Ильи Авербуха, 17-летний Мартин, когда узнал, что мачеха подарила ему братика. Он прокомментировал первый снимок папы с малышом на руках.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!», — написал старший сын Авербуха под фотографией.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями
Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Известно, что первый сын Ильи Авербуха, который живет с отцом, в достаточно теплых отношениях со своей молодой мачехой. Разница у них в возрасте небольшая – 8 лет, видимо, поэтому они легко нашли общий язык.

Напомним, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух долго скрывали свои отношения от посторонних. Но в декабре сочетали себя узами брака. А о беременности «папиной дочки» пара решила сообщить лично и сделала это, когда животик уже был слишком отчетливый.

Смотрите также

Тэги

Илья АвербухИлья Авербух и Лиза АрзамасовЛиза АрзамасоваМартин АвербухНовости google