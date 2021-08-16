«Опять беременная?»: Подольская в бикини показала округлившийся животик, когда зажигала на пляже

Певица и жена Владимира Преснякова отдыхает в Египте с двумя детьми, но без мужа.

Популярная певица Наталья Подольская этим летом много времени проводит за границей. Звезда успела отдохнуть в турецком Бодруме, на греческих Халкидиках, а теперь веселится в компании подруг и детей на пляже Хургады в Египте.

Жена Владимира Преснякова не скупится на фото и видео с очередного отпуска. На этот раз загорелая красотка запостила свой зажигательный танец, который устроила на шезлонге под палящим египетским солнышком.

«Обожаю танцевать!!! А вы?», — подписала видео красотка.

На кадрах Подольская в бикини показала округлившийся животик. Но такое хореографическое раскрепощение певицы не всем фолловерам пришлось по душе. В комментариях одни хвалили, другие порицали певицу. А третьи не смогли не спросить, не беременна ли артистка третьим.

«Да уж! Это что-то», «У Наташи налицо признаки эксбиционизма . Слабо себе представляю, что Варум стала бы выкладывать такое», «Что за жесть», «Умничка…настоящая..оторвалась ..а то все с детками» «Жесть», «Капец. Сначала подумала Бузова кривляется», «Ушла в отрыв», «Опять беременная?», «А вы не беременны?», — пишут в комментариях под видео.

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К слову, в Египет звезда полетела с двумя детьми от Преснякова. Компанию ей составили сестра и подруга, а глава семьи остался дома.

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