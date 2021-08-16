Клава Кока в розовом платье-бюстье с граффити позировала на фоне родного города

Певица отправилась с гастролями на свою малую родину – в Екатеринбург.

Не успела Клава Кока войти в рабочий режим после продолжительного отпуска в Грузии, как труба снова зовет. И любимица молодежи ринулась в бой. Свои гастроли в новом сезоне красотка начала с малой родины – накануне звезда прилетела в родной Екатеринбург.

Естественно, не сообщить об этом в микроблоге Клава Кока просто не могла. И сделала звезда это красивым образом. Она позировала в нежном розовом платье-бюстье с именным граффити на балконе, фоном ей стала панорама Екатеринбурга.

«Родной Екат! Самый красивый и душевный!», — подписала солнечные снимки певица.

На кадрах отдохнувшая Клава Кока предстала излучающей позитив и счастье. Подписчики не упустили это из виду.

«Ну как же атмосферно», «Невероятные снимки», «Платье огонь», «Такая загорелая, вау», «Какая же красивая!», «Самая милашная, красивая, суперская, душевная девушка на планете!!!», «Клава бомба!», «Клава, выглядишь супер», — пишут фанаты.

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