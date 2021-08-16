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Леди в черном: 72-летняя Пугачева в полупрозрачной блузке и модных кюлотах запечатлелась с детьми

Примадонна снова выбрала монохромный образ, правда, теперь сыграла на контрасте.

Леди в черном: 72-летняя Пугачева в полупрозрачной блузке и модных кюлотах запечатлелась с детьми
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева в свои 72 года по-прежнему радует поклонников появлениями на публике. Правда, поет звезда только для родных и друзей, поэтому если и замечена на людях, то исключительно как дорогая гостья. Фанаты часто делятся снимками, которые успевают сделать с легендой эстрады, и на фан-страничке появилось новое фото с Примадонной.

Звезда сцены позирует с двумя детьми, элегантно положив одну руку в карман, а другой красиво прихватив полы накидки. На этот раз в люди Примадонна вышла в тотальном черном образе. Она отдала предпочтение топу с открытыми плечами, которые решила накрыть полупрозрачной блузкой, и широким модным кюлотам. Неизменно акцентным аксессуаром вновь стал ремень с массивной пряжкой.

Кстати, все последнее время Пугачева наряжалась в белое. Ее любовь к монохрому заметил не один стилист. И выгуляв тотальный черный аутфит, Примадонна это вновь подтвердила.

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