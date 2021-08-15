«Счастье»: Козловский показал, как трогательно годовалая дочка от Зуевой расположилась на его плече

Данила Козловский практически не афиширует свою личную жизнь, но счастье отцовства иногда демонстрирует онлайн-публике. В своем микроблоге актер театра и кино разместил нежное фото с годовалой дочкой Одой Валентиной, на котором малышка прильнула к папиному плечу. Держа на руках свою наследницу от Ольги Зуевой, звезда фильма «Легенда №17» буквально светится от счастья. Собственно, подпись под снимком это и подтверждает.

«Счастье», — подписал под фото Козловский.

Малышка Ода Валентина в начале августа отметила 1 год и 5 месяцев своей жизни. Она живет с мамой в Америке, и папа регулярно навещает ее. Правда, с Ольгой Зуевой их теперь связывает лишь дочь – пара распалась вскоре после ее рождения.

«Прекрасные», «Очень искреннее фото», «Будьте здоровы, любимы и счастливы» .»Какие вы хорошенькие», «Счастливые папа и доченька!», «Самое счастливейшее счастье!», — пишут под снимком фолловеры.

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