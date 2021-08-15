«Вечная память Зуле»: Ляйсан Утяшева поделилась снимками с ныне покойной мамой

Гимнастка Ляйсан Утяшева почтила память самого близкого человека. Зульфии Утяшевой не стало девять с половиной лет назад.

Прославленная гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева почтила память своей мамы Зульфии Утяшевой. Накануне в микроблоге звезда разместила архивные снимки с самым близким человеком, на которых обе выглядят очень счастливыми.

«Сегодня моей маме было бы 57 лет. Вечная память Зуле. В лице моей мамы поклон всем мамам на планете Земля. Берегите своих мам», — написала Ляйсан Утяшева.

Поклонники гимнастки отозвались на ее пост, они поддержали Ляйсан, которая все еще не смирилась с утратой.

«Я помню ее такой открытой и чудесной, дорогая», «Такая молодая, красивая… Очень жаль, что так рано ушла. Здоровья всем нашим мамочкам», «Как же без мамы тяжело», «Помним и скорбим. Такая умница и красавица. Спасибо за прекрасную дочь. Как вы похожи на маму. Берегите своих родителей», — высказываются в Сети.

Напомним, мама Ляйсан Утяшевой Зульфия Утяшева умерла в марте 2012 года. 47-летняя женщина скоропостижно скончалась от инфаркта. Ляйсан тяжело переживала утрату, с мамой они были очень близки.

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