«Знакомьтесь, Персей»: бывший муж Анфисы Чеховой впервые показал лицо трехмесячного сына

Бывший муж Анфисы Чеховой, актер Гурам Баблишвили не стал долго испытывать терпение своих поклонников, пряча от них маленького сына.

Артист решил рассекретить малыша во время отпуска – сейчас Гурам и его жена Юлия находятся на родине Баблишвили, в Грузии.

Актер поделился семейным снимком с супругой и трехмесячным наследником.

«Всем привет! Наконец, мы добрались до Грузии. Познакомьтесь, наш сын – Персей. Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что не удивительно. Надо дать на пробу домашнее вино», — подписал кадр Гурам Баблишвили.

Стоит отметить, что наследник пары растет настоящим богатырем. Малыш явно не выглядит на три месяца, такое ощущение, что ему уже все пять. Кстати, он и на свет появился крепышом с весом четыре килограмма четыреста шестьдесят граммов.

Произошло это прекрасное событие восьмого мая. Примечательно, что бывшего мужа с прибавлением в семье поздравила Анфиса Чехова, рассказав, что он мечтал еще раз стать отцом.

Напомним, в браке с Гурамом Баблишвили Анфиса Чехова родила сына Соломона.

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