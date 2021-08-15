«Течет ручей, бежит ручей»: 62-летняя Кадышева с «отутюженными» волосами и в цветастом балахоне позировала дома

Певица-народница сменила имидж. Если раньше артистка могла похвастаться гривой мелких кудрей, то теперь Надежда Никитична выпрямила завитки на голове.

В свои 62 года Надежда Кадышева может похвастаться моложавой внешностью. На свежем фото, которое появилось на одной из фан-страничек артистки в Instagram, звездная блондинка позировала у трюмо, любуясь своим отражением в зеркале. Надежда Никитична может дать фору и более юным певицам. Для этого у исполнительницы есть все: и харизма, и красота, и обаяние, и задорный нрав.

Выглядит Кадышева молодо — видно, что за собой певица-народница ухаживает и походами к косметологам не пренебрегает. К примеру, дома артистка позировала в цветастом балахоне. Не забыла Надежда Никитична и про яркий макияж — реснички с веерным эффектом, помада в оттенке чайной-розы, а глаза певица подкрасила в технике смоки-айс. Изюминкой образа артистки стали гладкие и блестящие «отутюженные» волосы.

«Течет ручей, бежит ручей,

И я ничья, и ты ничей,

Течет ручей, бежит ручей,

И я ничья, и ты ничей», — поклонники тут же припомнили слова любимой песни в исполнении Кадышевой. «О боги! Какая фифа!», «Этой даме не больше пятидесяти лет!», «Вот это да! Цветет и хорошеет», «Они с Бабкиной знают секрет молодильных яблочек», «Наши артистки всем фору дадут! Это вам не Голливуд», «Шикарная! Что тут скажешь, реснички веером, волосы блестят», «Глаза все с тем же озорным огоньком», «Вот это я понимаю! Красотка», «Ну королевишна», — пишут фолловеры.

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