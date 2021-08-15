В песочных оттенках: Екатерина Климова предстала в нюдовом платье кроше в своей гримерке в театре

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова достойна слов восхищения. Многодетная мама, успешная актриса и невероятно красивая женщина. Рядом со своими наследниками Екатерина Климова скорее выглядит их старшей сестрой или подругой, чем мамой.

Удивительным образом звезде хватает времени на все. Она делится в микроблоге моментами общения с детьми, рассказывая, как провела с ними выходные. И тут же показывает кадры из своей гримерки в театре, где, вероятно, уже готовится к новому сезону и репетирует новые спектакли.

На работу Екатерина Климова пришла в наряде, подчеркивающим ее стройную фигуру и красивую грудь. Екатерина Климова предстала в трендовом платье кроше нюдового оттенка, которое отлично на ней сидит.

Актриса немного пококетничала перед камерой, чтобы все смогли в очередной раз убедиться, насколько она хороша.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей от разных браков. С их отцами звезда поддерживает хорошие отношения, папы принимают активное участие в жизни наследников.

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