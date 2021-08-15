«Не надо стесняться»: Подольская потрясла дряблым животом, устроив дикие танцы в бикини на пляже

Певица Наталья Подольская доказала, что она – та еще зажигалка. В сторис микроблога певица поделилась видео, на котором запечатлено, как она танцует в бикини на пляже.

Наталья Подольская прыгает и скачет под музыку, повизгивая от удовольствия.

«Как говорит Иван Дорн, не надо стесняться», — подписала один из кадров Наталья Подольская.

Во время танцев в бикини вокалистка засветила свой неидеальный живот, который пока еще не пришел в норму после вторых родов. Эта часть тела у Натальи Подольской остается выдающейся. Вероятно, она позволила себе немного расслабиться и не качает пресс. Зато танцует!

«Ну, ничего не могу с собой поделать, когда слышу музыку», — оправдалась Наталья Подольская за свои дикие пляски.

Напомним, вокалистка сейчас отдыхает в Хургаде вместе с сыновьями Артемием и Ваней. Компанию Наталье Подольской составила сестра-двойняшка Юлиана с дочками и подруга с детьми. Все они очень весело проводят время, наслаждаясь, солнцем, морем и пляжами Египта.

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