Так вырос: Джанабаева запечатлела младшего сына от Меладзе за гончарным кругом

Младшему сыну экс-солистки группы «ВИАГра» Альбины Джанабаевой и вокалиста Валерия Меладзе Луке в июле исполнилось семь лет. Мальчик развит явно не по возрасту. Лука Меладзе с пяти лет ходит в школу, занимается конным спортом да еще и проявляет интерес к ремеслу.

Судя по всему, сын Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе увлекается гончарным делом. Звездная мама показала на видео в сторис микроблога, как семилетний Лука сидит за гончарным кругом и четкими движениями вылепливает красивую посудину.

Судя по всему, мальчик работает с глиной не в первый раз, он прекрасно знает, как правильно держать руки, чтобы не испортить изделие.

Напомним, для Валерия Меладзе было очень важно, чтобы после развода с женой Ириной дочери от первого брака общались с его детьми, рожденными от Альбины Джанабаевой. Так что, Инга, София и Арина Меладзе поддерживают отношения с братьями Костей и Лукой. Были ли они представлены младшей сестренке Агате, пока неизвестно.

А вот с мачехой девушки не общаются совсем. Это для них табу. И на недавнюю вечеринку по случаю дня рождения сестры Лианы Меладзе Валерий Меладзе пришел без жены, поскольку на празднике были и три его дочери.

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